Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле

Конкурс на лучшего «Рождественского ангела» объявлен в Нижнем Тагиле. По его итогам будут выбраны три победителя.

Организатором выступает управление соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила. Положение опубликовано на официальном сайте города. В конкурсе могут принять участие многодетные или замещающие семьи, а также те, в которых воспитываются дети-инвалиды. Всего в конкурсе будет три номинации: «Бумажное чудо». Фигура должна быть изготовлена из бумаги с добавлением других материалов;

«Новогодняя мастерская». Работа выполняется из ткани, ниток, пряжи, ленточек и так далее;

«Волшебный микс». Работа выполняется из иного материала. Отмечается, что готовая фигура не должна превышать 25 сантиметров высоту. Заявки от участников принимаются с 8 ноября по 3 декабря включительно в управлении социальных программ и семейной политики администрации города на улице Огаркова, 2, кабинет 208 в рабочие дни. С понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30. Имеется также перерыв на обед с 12.12 до 13.00. Вместе с заявкой и работой участники конкурса должны предоставить пакет документов: копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;

копии паспортов родителей (законных представителей);

для многодетной — копию удостоверения многодетной семьи;

для замещающей — копию приказа или постановления;

для семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью — копию справки МСЭ. Победители будут определены на заседании конкурсной комиссии с 6 по 10 декабря 2021 года.

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