Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле

Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле
Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:03Свободное времяФото: pixabay.com
Конкурс на лучшего «Рождественского ангела» объявлен в Нижнем Тагиле. По его итогам будут выбраны три победителя.

Организатором выступает управление соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила. Положение опубликовано на официальном сайте города.

В конкурсе могут принять участие многодетные или замещающие семьи, а также те, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Всего в конкурсе будет три номинации:

  • «Бумажное чудо». Фигура должна быть изготовлена из бумаги с добавлением других материалов;
  • «Новогодняя мастерская». Работа выполняется из ткани, ниток, пряжи, ленточек и так далее;
  • «Волшебный микс». Работа выполняется из иного материала.

Отмечается, что готовая фигура не должна превышать 25 сантиметров высоту.

Заявки от участников принимаются с 8 ноября по 3 декабря включительно в управлении социальных программ и семейной политики администрации города на улице Огаркова, 2, кабинет 208 в рабочие дни. С понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30. Имеется также перерыв на обед с 12.12 до 13.00.

Вместе с заявкой и работой участники конкурса должны предоставить пакет документов:

  • копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
  • копии паспортов родителей (законных представителей);
  • для многодетной — копию удостоверения многодетной семьи;
  • для замещающей — копию приказа или постановления;
  • для семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью — копию справки МСЭ.

Победители будут определены на заседании конкурсной комиссии с 6 по 10 декабря 2021 года.

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