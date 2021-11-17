Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле

Организатором выступает управление соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила. Положение опубликовано на официальном сайте города.
В конкурсе могут принять участие многодетные или замещающие семьи, а также те, в которых воспитываются дети-инвалиды.
Всего в конкурсе будет три номинации:
Отмечается, что готовая фигура не должна превышать 25 сантиметров высоту.
Заявки от участников принимаются с 8 ноября по 3 декабря включительно в управлении социальных программ и семейной политики администрации города на улице Огаркова, 2, кабинет 208 в рабочие дни. С понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30. Имеется также перерыв на обед с 12.12 до 13.00.
Вместе с заявкой и работой участники конкурса должны предоставить пакет документов:
Победители будут определены на заседании конкурсной комиссии с 6 по 10 декабря 2021 года.