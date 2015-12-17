Ансамбль педагогов «Белиссимо» стал Лауреатом I степени на международном фестивале-конкурсе «MIX-ART»

Участники соревновались в разных номинациях (вокал, хор, хореография, мажоретки, театральный жанр и др.) и возрастных категориях. Наш Дворец в номинации «Вокал» на фестивале представила хоровая студия «Звонкие голоса», которая вернулась домой с победой и незабываемыми впечатлениями.

Ансамбль педагогов «Белиссимо» (рук. Е.П. Савицкая, конц. С.С. Мильчакова) выступил с произведениями «Уж ты, прялица», «Не ветер, вея с высоты» и стал Лауреатом I степени. Жюри отметило интересное сочетание исполнителей: юношеская группа хора и педагоги, и удостоило коллектив звания Лауреата I степени за профессионализм и яркую передачу музыкально-художественного образа. Запоминающиеся номера подарили зрителям А. Московой, солист ансамбля юношей «Канцона» (рук. Е.П. Савицкая, конц. Е.Н. Мухаметзянова), и А. Нарпенко, солистка хора «Колокольчик» (рук. В.В. Коржавина, конц. С.С. Мильчакова). Ребята были награждены дипломами Лауреата I и III степени.