Голливудский актер Леонардо Ди Каприо мечтает сыграть Ленина

Совсем недавно средства массовой информации говорил о том, что в новой картине по сценарию Ди Каприо будет насиловать медведь. Данные слухи были моментально опровергнуты, но вот внимание к фильму сразу же выросло. Некоторые говорят о том, что именно после этой ленты актер сможет наконец-то получить долгожданный «Оскар», хотя бы за то, что съемки фильма проходили в экстремальных условиях.

Статистика показывает, что Леонардо Ди Каприо очень пришелся по душе российским гражданам, включая бабушек и дедушек вместе с массовым зрителем. При этом россияне очень сильно переживают за то, что у голливудской звезды до сих пор нет заветной награды, наверное, больше чем сам Леонардо.