Голливудский актер Леонардо Ди Каприо мечтает сыграть Ленина
Известный голливудский актер, звезда фильма «Титаник» Леонардо Ди Каприо заявил о том, что хотел бы сыграть Ленина. Кроме этого актер поделился впечатлениями о своем новом фильме «Выживший», вокруг которого бушевала пресса и ходило огромное количество слухов.
Совсем недавно средства массовой информации говорил о том, что в новой картине по сценарию Ди Каприо будет насиловать медведь. Данные слухи были моментально опровергнуты, но вот внимание к фильму сразу же выросло. Некоторые говорят о том, что именно после этой ленты актер сможет наконец-то получить долгожданный «Оскар», хотя бы за то, что съемки фильма проходили в экстремальных условиях.
Статистика показывает, что Леонардо Ди Каприо очень пришелся по душе российским гражданам, включая бабушек и дедушек вместе с массовым зрителем. При этом россияне очень сильно переживают за то, что у голливудской звезды до сих пор нет заветной награды, наверное, больше чем сам Леонардо.
В своем интервью знаменитый актер рассказал о бабушке из Перми, поделился тем, что очень любит Россию и хотел бы получить российское гражданство, а также планирует вжиться в роль самого Ленина. По официальным данным, бабушка актера носит фамилию Смирнова, а сам он очень любит старые русские фильмы, и собирает постеры к ним.