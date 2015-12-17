Нижний Тагил подписал соглашение с туристической ассоциацией «Мир без границ» (ФОТО)
15 декабря, в день открытия III международного туристского форума в Санкт-Петербурге, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Нижний Тагил и туристической ассоциацией «Мир без границ».
Подписание соглашения состоялось в рамках одной из дискуссионных сессий конференции по проблемам внутреннего и въездного туризма в РФ, которая называлась «Въездной туризм из Китая: особенности и перспективы».
Свои подписи под документом поставили заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных и исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.
Заместитель Главы Администрации города Евгения Черемных отметила, что соглашение откроет новые перспективы в развитии въездного туризма в Нижнем Тагиле, позволит активизировать работу по привлечению в город туристических групп из Китая, а также максимально качественно подготовить инфраструктуру города к посещению гостей из КНР, учитывая их требованиями и ожидания от пребывания в России.