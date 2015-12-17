Нижний Тагил подписал соглашение с туристической ассоциацией «Мир без границ» (ФОТО)

Подписание соглашения состоялось в рамках одной из дискуссионных сессий конференции по проблемам внутреннего и въездного туризма в РФ, которая называлась «Въездной туризм из Китая: особенности и перспективы».

Свои подписи под документом поставили заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных и исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.