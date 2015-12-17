Семилетняя девочка из Нижнего Тагила победила в международном вокальном конкурсе (ФОТО, ВИДЕО)

Организаторы конкурса «SUPER Дети Поколения М» предложили детям спеть любую популярную песню и записать процесс исполнения на видео. Затем видеозапись необходимо было выложить на сайте конкурса, после чего представленные работы оценивались обычными пользователями. В конце концов, было выбрано 10 роликов, набравших наибольшее количество голосов. Уже из них профессиональное жюри выбрало тройку лучших. Первое место досталось семилетней тагильчанке, исполнившей «Песню 404».

В декабре Виктория съездила в Москву для участия в шоу «SUPER Дети — новогодняя дискотека». Кроме неё там выступали звёзды вокальных телепроектов: Грэгори, Даша Волосевич, Алина Майер, София Кварацхелия и Сабина Мустаева, победительница шоу «Голос. Дети».Приехала порадовать фанатов своим творчеством российская хип-хоп дива Kristina Si.

Из Москвы Виктория ввернулась с подарками, полученными от организаторов проекта, полная впечатлений от поездки. Кстати, фото тагильчанки опубликовали даже в одном из печатных изданий Москвы.