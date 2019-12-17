Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Сегодня, 11:31Свободное времяФото: Скриншот кинофильма "Дылда"
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Мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошли в десятку лучших в своих номинациях и попали в шорт-лист премии «Оскар», пишет ТАСС.
«Дылда» претендует на премию в номинации «Лучший международный художественный фильм», вместе с ней представлены киноленты из Франции, Испании, Южной Кореи и других стран. Всего был представлен 91 участник.
В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» за победу борется мультфильм «Он не может жить без космоса». Лента была отобрана из 92 претендентов.
Окончательный список номинантов огласят 13 января. А торжественная церемония назначена на 9 февраля.
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