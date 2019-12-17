«Посмотрел, как украшена Москва». В Нижнем Тагиле поменяют новогоднее оформление

17 декабря во время совещания в мэрии Пинаев отметил, что оформление Нижнего Тагила отстает от других городов. По его мнению, нужны современные решения. Он попросил начальника управления культуры Светлану Юрчишину изучить опыт других городов, чтобы применить его в Нижнем Тагиле.

На следующий год однозначно будем менять оформление города. Я посмотрел, как украшена Москва, и прослезился. Мы по сравнению с ними вообще не светимся. Мне бы хотелось, чтобы были большие красивые фигуры, световые, с использованием новых технологий. Фотозоны нужно делать, чтобы люди гуляли по городу в новогодние праздники вечером и могли фотографироваться,цитирует Пинаева АН «Между строк».