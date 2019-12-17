«Посмотрел, как украшена Москва». В Нижнем Тагиле поменяют новогоднее оформление
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал разработать новую концепцию оформления и световые решения для улиц города на время новогодних праздников.
17 декабря во время совещания в мэрии Пинаев отметил, что оформление Нижнего Тагила отстает от других городов. По его мнению, нужны современные решения. Он попросил начальника управления культуры Светлану Юрчишину изучить опыт других городов, чтобы применить его в Нижнем Тагиле.
На следующий год однозначно будем менять оформление города. Я посмотрел, как украшена Москва, и прослезился. Мы по сравнению с ними вообще не светимся. Мне бы хотелось, чтобы были большие красивые фигуры, световые, с использованием новых технологий. Фотозоны нужно делать, чтобы люди гуляли по городу в новогодние праздники вечером и могли фотографироваться,цитирует Пинаева АН «Между строк».
Напомним, в этом году ледовые городки будут посвящены теме космоса, а также произведению Николая Носова «Незнайка на Луне». Контракт на строительство городков выиграла тагильская фирма «Парад», стоимость работ — 11,57 миллиона рублей. Торжественное открытие запланировано на 27 декабря.