Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Сокращенные рабочие недели ожидаются в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. После новогодних праздников первая неделя будет двухдневной, напомним, на работу россияне выходят 9 января. Затем короткая рабочая неделя ожидается в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В марте также ожидается четырехдневная рабочая неделя в связи с Международным женским днем. Еще один дополнительный выходной ждет граждан в конце апреля — в преддверии Дня весны и труда.

Первая рабочая неделя мая будет сокращена по причине переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января. Следующая неделя также будет короткой в связи с празднованием Дня победы. В июне дополнительный выходной подарит День России. А День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.