Пожарные добровольцы помогают залить горки в селах под Нижним Тагилом

Заливать горки в новогодних городках помогают пожарные добровольцы в селах под Нижним Тагилом. Накануне 16 декабря они делали это в селе Серебрянка.

Каждый год в течение декабря проводится акция «10 000 добрых дел от пожарных добровольцев». Она посвящена дню добровольцев, который отмечается 5 декабря. Добровольные пожарные помогают населению — в том числе оказывают помощь пожилым, заливают для детей горки и катки и так далее, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Дружины, уточнили в ОНД, создаются из числа жителей отдаленных населенных пунктов, куда в нормативное время пожарные добраться не успевают. Они не только тушат пожары, но и проводят профилактические работы.

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