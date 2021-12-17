Пожарные добровольцы помогают залить горки в селах под Нижним Тагилом

Каждый год в течение декабря проводится акция «10 000 добрых дел от пожарных добровольцев». Она посвящена дню добровольцев, который отмечается 5 декабря.
Добровольные пожарные помогают населению — в том числе оказывают помощь пожилым, заливают для детей горки и катки и так далее, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Дружины, уточнили в ОНД, создаются из числа жителей отдаленных населенных пунктов, куда в нормативное время пожарные добраться не успевают. Они не только тушат пожары, но и проводят профилактические работы.