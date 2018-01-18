Детсадовцы посёлка Сухоложский поздравили водителей с наступившим Новым годом (ФОТО)

18 января на перекрестке улиц Цементная и Проезжая в посёлке Сухоложский произошло новогоднее чудо.

Там появились Дед Мороз и Снегурочка в компании воспитанников детского сада №101. Вместе они решили поздравить водителей с наступившим Новым годом и напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно зимой и в новогодние каникулы.

Ребята подготовили стихотворения про безопасность, сделали поздравительные открытки с напоминаниями о правилах поведения за рулём, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД.

В конце мероприятия детсадовцы познакомились с особенностями работы сотрудников ДПС, побывали в патрульном автомобиле, а самые смелые поздравили жителей посёлка с наступившим 2018 годом.

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД