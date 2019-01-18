Пять тагильчан из «Российского движения школьников» награждены путевками в «Орленок»
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: pixabay.com
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Все путевки в центр «Орленок», выделенные свердловскому отделению РДШ, достались юным тагильчанам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пять тагильчан были награждены за активное участие в работе свердловского штаба Российского движения школьников в прошедшем 2018 году.
На I смену Всероссийского детского центра «Орленок» поедут тагильчане Евгений Кайгородов, Дарья Ионова, Анна Сантаи, Ксения Изюрова, Анастасия Кокоринова, сообщает Официальный паблик Нижнего Тагила.
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