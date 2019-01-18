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Пять тагильчан из «Российского движения школьников» награждены путевками в «Орленок»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять тагильчан из «Российского движения школьников» награждены путевками в «Орленок»

Сегодня, 06:30Свободное времяФото: pixabay.com
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