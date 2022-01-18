О правилах безопасности в Крещенские купания напомнили тагильчанам спасатели

О правилах безопасности во время окунания в прорубь напомнили спасатели жителям Нижнего Тагила. Празднование Крещения Господня состоится с 18 на 19 января.

Перед окунанием в прорубь нужно правильно подготовиться — разогреть тело при помощи разминки или пробежаться. К проруби обязательно нужно подходить в легкой, нескользкой и легко снимаемой обуви, чтобы не потерять чувствительность ног. Рекомендуется использовать ботинки или шерстяные носки, сообщает Центр защиты населения. Возможно использование резиновых тапочек. Тагильчанам напоминают, что дорожка может быть скользкая. При погружении в прорубь убедитесь, что лестница устойчива. Не рекомендуется купаться в проруби до освящения воды, при отсутствии медиков и спасателей, нырять в воду со льда, загрязнять купель, заходить в воду в состоянии опьянения и употреблять спиртное на месте, приводить животных, оставлять мусор, подавать крик ложной тревоги, нырять головой. При входе в воду рекомендуется достигнуть нужной глубины, но не плавать. Во избежание переохлаждения находиться в купели можно не дольше одной минуты. После купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

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