Уральские шахматисты получили два чемпионских титула (ФОТО)

В шахматных баталиях участвовало 5 команд от российских вузов Сибири, Урала и северной столицы. Честь Свердловской области отстаивали хозяева площадки – шахматисты Горного университета: аспирант Павел Понкратов, гроссмейстер международного класса; студенты Рахим Пасиев и Альфия Насыбуллина. По итогам соревнований свердловчане выиграли 8 очков из 8 возможных.

А за день до этой победы, горняки стали лучшими на областной универсиаде по шахматам. Обогнав своих главных соперников – сборную УрФУ – на 7 баллов, команда Горного университета обеспечила себе победу, заработав в девяти турах 35,5 очков. Кстати, чемпионский титул горняки сохраняют уже 23 года подряд.