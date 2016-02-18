В одной из школ Нижнего Тагила ветеран провёл для детей урок мужества (ФОТО)
Накануне для учеников школы №65 был проведён урок мужества.
Полковник милиции в отставке Виталий Петрович Лысенко рассказал старшеклассникам о своем опыте службы в Афганистане.
Не все сейчас задумываются о том, что у Советского Союза в Афганистане была не только военная миссия. Советские специалисты старались помогать и в организации мирной жизни этой страны.
Конкретно Виталий Петрович был советником при Министерстве внутренних дел Афганистана (известного как Царандой).
Ветеран рассказал о своем служебном опыте и его особенностях. О том, как выстраивались отношения с местным населением. О трудностях, горестях и радостях жизни советника в далекой стране.
Пресс-группа УВД Нижнего Тагила сообщает о том, что рассказ был интересен юным слушателям, в конце многие из них задавали свои вопросы.
После выступления ветерана поблагодарили за искренний рассказ о своей службе, а представительница полиции, присутствовавшая на лекции, поздравила Виталия Петровича с годовщиной вывода войск из Афганистана и пожелала ему здоровья и оптимизма.
ФОТО: пресс-группа УВД Нижнего Тагила
© Эрик Х., TagilCity.ru по информации пресс-группы УВД