В одной из школ Нижнего Тагила ветеран провёл для детей урок мужества (ФОТО)

Полковник милиции в отставке Виталий Петрович Лысенко рассказал старшеклассникам о своем опыте службы в Афганистане.

Не все сейчас задумываются о том, что у Советского Союза в Афганистане была не только военная миссия. Советские специалисты старались помогать и в организации мирной жизни этой страны.

Конкретно Виталий Петрович был советником при Министерстве внутренних дел Афганистана (известного как Царандой).

Ветеран рассказал о своем служебном опыте и его особенностях. О том, как выстраивались отношения с местным населением. О трудностях, горестях и радостях жизни советника в далекой стране.

Пресс-группа УВД Нижнего Тагила сообщает о том, что рассказ был интересен юным слушателям, в конце многие из них задавали свои вопросы.

После выступления ветерана поблагодарили за искренний рассказ о своей службе, а представительница полиции, присутствовавшая на лекции, поздравила Виталия Петровича с годовщиной вывода войск из Афганистана и пожелала ему здоровья и оптимизма.

ФОТО: пресс-группа УВД Нижнего Тагила