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В одной из школ Нижнего Тагила ветеран провёл для детей урок мужества (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одной из школ Нижнего Тагила ветеран провёл для детей урок мужества (ФОТО)

18 февраля 2016, 09:20Свободное времяПавел Щербина
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