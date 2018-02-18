Лавина: 370 человек спустились с горы Белой в Нижнем Тагиле с фонариками (ВИДЕО)
18 февраля, 15:05Свободное время
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Сегодня ночью на горе Белой прошло мероприятие «Лавина 2.0».
В ночь с 17 на 18 февраля 370 человек на сноубордах и лыжах спустились со склона горы Белой с фонариками.
Напомним, мероприятие проводится второй раз. В 2017 году «Лавина» собрала порядка тысячи любителей горнолыжного спорта.
Фото и Видео: Дмитрий Викторович
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