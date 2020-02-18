Актер из Екатеринбурга снялся в новом сериале от создателей «Реальных пацанов»

Ученик Николая Коляды снялся в комедии «Патриот». Ее покажут на телеканале ТНТ. Чтобы попасть в сериал, актер снимал видео для проб из казармы, где проходил службу.

В какой-то момент я вспомнил, что семь лет назад мне писал парень Антон Жижин, который очень хотел сняться в «Реальных пацанах» (тогда он был еще школьником). Я нашел его, посмотрел свежие фото и решил позвать на кастинг. Связался с ним, оказалось, что он на тот момент служит в армии, рассказал актер и креативный продюсер Алексей Базанов.

Антон Жижин сыграл в сериале спецназовца Саню Кучина, который только приехал со службы в родной город и хочет там навести порядок. Ему приходится вести себя сдержанно, так как он хочет устроиться на работу в ФСБ.

По задумке авторов, герой мечтает, чтобы Россия стала лучшей страной и люди в ней жили хорошо.

Жизнь главного героя усложняется любовью. По сюжету, он влюблен в Ленку Сысарину. Пока он пытается ее добиться, становится известно, что в него влюблена другая.

По словам продюсера сериала, «Патриот» является ситкомом.

Во-первых, это сериал про любовь: про любовь к Родине, про любовь мальчика и девочки, отца и сына, мужа и жены. Во-вторых, это сериал про мечту: про возвышенную и низменную мечту, про достижимую и несбыточную мечту, про магазин «Мечта». В-третьих, это традиция — неунывающий солдат, патриот своей Родины, часто становился героем комедии в лучших образцах жанра, рассказал Алексей Базанов.