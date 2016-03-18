Нужна ли Нижнему Тагилу «Лагуна»? На набережной не убирают снег и наледь (ФОТО)
Жители Нижнего Тагила обратили внимание на запустение и неухоженность одной из главных городских достопримечательностей.
В редакцию TagilCity.ru обратился читатель, оставшийся неудовлетворённой прогулкой в центре города.
Такое ощущение, что жизнь покинула «Тагильскую лагуну» ещё осенью. Или не появлялась там вовсе. Лестницы не очищены, всё засыпано снегом, мусор из урн никто не убирает. От переполняемости их спасает только низкая посещаемость места. На это ушло 220 миллионов? -- негодует читатель.
Уборка «Тагильской лагуны» проводится по графику, она регулярна. В феврале, например, урны очищались - 9 раз, лестницы - 6 раз. Самый нижний ярус «Тагильской лагуны» [место, где сделаны фотографии - прим. ред.] очищается один раз в месяц, поскольку туда не может спуститься уборочная техника анонимно объяснил журналисту TagilCity.ru представитель компании, осуществляющей эксплуатационное обслуживание «Тагильской лагуны».
© Эрик Х., TagilCity.ru