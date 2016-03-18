Нужна ли Нижнему Тагилу «Лагуна»? На набережной не убирают снег и наледь (ФОТО)

Такое ощущение, что жизнь покинула «Тагильскую лагуну» ещё осенью. Или не появлялась там вовсе. Лестницы не очищены, всё засыпано снегом, мусор из урн никто не убирает. От переполняемости их спасает только низкая посещаемость места. На это ушло 220 миллионов? -- негодует читатель.