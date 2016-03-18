Тагильчанам предлагают «засветиться» вместе с сотрудниками ГИБДД

Зажигательный (в буквальном смысле) флешмоб пройдет сегодня в городе у ТРЦ «Кит». Инспекторы ГИБДД приглашают тагильчан стать участниками флешмоба «Засветись! Стань заметнее на дорогах». Тех, кого волнует как собственная безопасность на дорогах, так и безопасность окружающих.

Будет отлично, если вы придете на флешмоб с каким-либо светоотражающим элементом на одежде, чтобы вас заметили. Это может быть брелок, значок или полоска, которые имеют свойства отражать свет. Акция начнется в 20:00. Кстати, эта всероссийская социальная кампания в этом году отмечает свое 5-летие.

В этом году в Нижнем Тагиле произошло 25 происшествий, связанных с наездом на пешеходов. 10 из них случились именно в ночное время.

С 1 июля 2015 года закон обязывает пешеходов носить светоотражающие нашивки на одежде в темное время суток. Но, видимо, россиян не особо волнует собственная безопасность. Многие так и не пришили на свои вещи спасительный фликер. Это доказывает статистика – ежегодно в ночное время под колесами автомобилей гибнут тысячи россиян. Наличие светящихся элементов одежды наверняка бы снизило количество таких трагедий.