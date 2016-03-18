Тагильские КВНщики из команды «Урал» начали свою первую игру в Высшей лиге КВН
Сегодня, 18 марта, в Москве проходят съемки Высшей лиги КВН, в которых приняла участие команда КВН «Урал».
Сегодня идет запись первой игры тагильской команды, которую покажут по телевидению на следующие выходные. Тагильчанка Ольга Объедкова, участница команды КВН «Урал», поделилась в интернете своими эмоциями:
Верится ли, что сегодня первая игр Вышки? Нет. Мы до сих пор не может уместить в голове то, что через какие-то несколько часов мы выйдем на сцену ЦАТРА, а в первом ряду будут сидеть суровые ребята. Кстати, сцена вышки и зал очень маленькие. Магия телевидения.
Сейчас мы включаем режим энергосбережения. Впереди неизвестность. 300 Тагильских спартанцев сегодня встретятся с армией персов. Да пребудет с нами удача! -- написала она.
Ольга — номинант премии «Человек года», проведенной порталом TagilCity.ru в 2014 году. В этом году идет прием заявок на звание «Человек года 2016».
Желаем ребятам с Урала хороших зрителей, справедливых судей и большой победы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru