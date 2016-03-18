Тагильские КВНщики из команды «Урал» начали свою первую игру в Высшей лиге КВН

Верится ли, что сегодня первая игр Вышки? Нет. Мы до сих пор не может уместить в голове то, что через какие-то несколько часов мы выйдем на сцену ЦАТРА, а в первом ряду будут сидеть суровые ребята. Кстати, сцена вышки и зал очень маленькие. Магия телевидения.