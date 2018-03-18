Опрос «Кем я хочу стать?» провели библиотекари филиала №5 ЦГБ Нижнего Тагила (ФОТО)

Самыми популярными в 3-х возрастных группах стали профессии врача, учителя и полицейского.

Ученики младшей школы хотят стать изобретателями, грумерами, автомеханиками, писателями и библиотекарями. Ребята постарше – геологами, дизайнерами, кинологами, биологами, иллюстраторами. Ребят из старших классов интересуют профессии инженера-атомщика, танкиста, писателя и парикмахера.