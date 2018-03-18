Опрос «Кем я хочу стать?» провели библиотекари филиала №5 ЦГБ Нижнего Тагила (ФОТО)
18 марта, 21:05Свободное время
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В филиале №5 ЦГБ Нижнего Тагила прошел опрос «Кем я хочу стать?», респондентами которого стали 36 детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самыми популярными в 3-х возрастных группах стали профессии врача, учителя и полицейского.
Ученики младшей школы хотят стать изобретателями, грумерами, автомеханиками, писателями и библиотекарями. Ребята постарше – геологами, дизайнерами, кинологами, биологами, иллюстраторами. Ребят из старших классов интересуют профессии инженера-атомщика, танкиста, писателя и парикмахера.
По результатам опроса в филиале ЦГБ был оформлен стенд «Хит-парад профессий», сообщает ЦГБ.
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