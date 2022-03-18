Более полусотни машин с флагами и буквой Z проехали по Нижнему Тагилу

Более 50 автомобилей с флагами России и буквой Z, ставшей символом российских вооруженных сил, проехали по Нижнему Тагилу.

Автопробег стартовал от монумента танку Т-34 на Ленина, 1а. Далее колонна проследовала на площадь Танкостроителей, до монумента Т-72. К 12.00 участники прибудут к проходной «Уралвагонзавода» к монументу Т-34. Там участники исполнят гимн России, перед ними выступит глава города Владислав Пинаев, а в завершение мероприятия в небо запустят шары в цвет российского триколора. Таким образом в городе отметили годовщину присоединения Крыма к России. По всей стране прошла патриотическая акция и Нижний Тагил к ней присоединился. Она называется «ТАГИЛ ВМЕСТЕ».

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