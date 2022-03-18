Более полусотни машин с флагами и буквой Z проехали по Нижнему Тагилу

Автопробег стартовал от монумента танку Т-34 на Ленина, 1а. Далее колонна проследовала на площадь Танкостроителей, до монумента Т-72. К 12.00 участники прибудут к проходной «Уралвагонзавода» к монументу Т-34.
Там участники исполнят гимн России, перед ними выступит глава города Владислав Пинаев, а в завершение мероприятия в небо запустят шары в цвет российского триколора.
Таким образом в городе отметили годовщину присоединения Крыма к России. По всей стране прошла патриотическая акция и Нижний Тагил к ней присоединился. Она называется «ТАГИЛ ВМЕСТЕ».