«Свистать всех наверх»: в Нижнем Тагиле открыт набор в школу юнг (ФОТО)

Летние каникулы можно провести не только в загородных оздоровительных лагерях. В тагильскую школу юнг ведется набор детей 8-15 лет. Все лето курсанты будут изучать основы морской науки. В частности, устройство яхты, вязание морских узлов и управление парусами. Преподавателями и инструкторами для юных любителей морских приключений станут флагманы и взрослые ребята «Кречета».

Сейчас во флотилии отряда уже 6 парусных судов. Причем, два из них школьники построили самостоятельно по личным чертежам уральского писателя Владислава Крапивина. Кроме того, отряд заканчивает строительство 7-й яхты.

Обучение морскому делу в Нижнем Тагиле началось в 2014 году. Тогда первыми юнгами стали воспитанники 6-го детского дома. Летом того же года, один из флагманов «Кречета» съездил на Соловецкие острова. В годы ВОВ там находилась школа юнг, в которой обучались свыше 1000 подростков, а после шли на фронт. В память о подвиге детей на островах установили обелиск. Кроме того, там работает музей и уже много лет работает летняя школа юнг.

После поездки на Соловецские острова отряд «Кречет» решил, что и тагильские дети могут изучать морское дело. Поэтому было решено проводить летнюю школу юнг в Нижнем Тагиле каждый год. Стоит добавить, что занятия бесплатные. Заявки отправляются по электронному адресу. Все желающие должны будут пройти собеседование с инструкторами.