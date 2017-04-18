Дельфийские игры среди молодёжи стартуют в Екатеринбурге
18 апреля 2017, 08:10Свободное время
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Сегодня в Екатеринбурге соберутся деятели искусств со всего мира. Они прибыли в столицу Урала для участия в Дельфийских играх. В этом году в состязаниях за победу сразятся более двух тысяч гостей из разных регионов России и стран СНГ.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Интересно, что в играх 2017 года появились две новые номинации. Это электронные клавишные инструменты и открытая номинация для всех желающих. Организаторы рассказали, что среди участников есть даже битбоксеры.
Самая многочисленная команда - сборная Свердловской области, она состоит из 400 человек. На сцене будет представлено 47 творческих направлений, передает ОТВ.
Есть достаточно серьезные наработки, мы работали и с фондом Юрия Арбамовича Башмета, и продолжаем работать. У нас центр по работе с музыкально одаренными детьми, он был решением губернатора четыре года назад открыт. Поэтому мы рассчитываем на достаточно серьезные результаты Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.
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