Дельфийские игры среди молодёжи стартуют в Екатеринбурге

Интересно, что в играх 2017 года появились две новые номинации. Это электронные клавишные инструменты и открытая номинация для всех желающих. Организаторы рассказали, что среди участников есть даже битбоксеры.

Самая многочисленная команда - сборная Свердловской области, она состоит из 400 человек. На сцене будет представлено 47 творческих направлений, передает ОТВ.

Есть достаточно серьезные наработки, мы работали и с фондом Юрия Арбамовича Башмета, и продолжаем работать. У нас центр по работе с музыкально одаренными детьми, он был решением губернатора четыре года назад открыт. Поэтому мы рассчитываем на достаточно серьезные результаты Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.