Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017» пройдет в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 апреля 2017, 14:20Свободное время
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В Нижнем Тагиле пройдет грандиозное мероприятие – гала-концерт музыкального конкурса «Какая песня без баяна-2017».
Сюжеты: Нижний Тагил
В 18:30 21 апреля на сцене Нижнетагильской филармонии пройдет грандиозное музыкальное шоу «Какая песня без баяна-2017». Участники мероприятия выступят с разнообразной программой. Они исполнят новые песни, а также музыкальные произведения, давно любимые тагильчанами. К участию в концерте приглашены как известные в городе музыканты, так и новички.
Для победителей уже приготовлены специальные призы и памятные подарки. В этот же день будут определены победители, которые получат дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени, об этом сообщает пресс-служба Нижнетагильской филармонии. Главную награду – гран-при – получит лучший исполнитель музыкального вечера.
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Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017»
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