Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017» пройдет в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В 18:30 21 апреля на сцене Нижнетагильской филармонии пройдет грандиозное музыкальное шоу «Какая песня без баяна-2017». Участники мероприятия выступят с разнообразной программой. Они исполнят новые песни, а также музыкальные произведения, давно любимые тагильчанами. К участию в концерте приглашены как известные в городе музыканты, так и новички.