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Порядка 30-35 тысяч человек примут участие в Параде Победы 9 мая в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Порядка 30-35 тысяч человек примут участие в Параде Победы 9 мая в Нижнем Тагиле

18 апреля 2017, 17:40Свободное времяДенис Таратонов
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