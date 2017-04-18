Порядка 30-35 тысяч человек примут участие в Параде Победы 9 мая в Нижнем Тагиле

В прошлом году в шествующих колоннах порой возникали разрывы, поэтому на совещании особое внимание было уделено вопросу организованного прохождения колонн и построений на предстоящем параде:

Нужно продумать организацию. В каждой колонне и «коробке» должен быть ответственный за прохождение. Это может быть директор организации или уполномоченное лицо. И этих людей мы должны знать поручил собравшимся чиновникам Сергей Носов.

По информации, озвученной Андреем Лендой, в целом ожидается, что общее количество участников шествия составит порядка 30-35 тысяч человек. Это большое число, поэтому для лучшей организации глава города предложил использовать волонтеров, которые будут взаимодействовать с руководителями колонн и помогать регулировать шествие.

В завершении мероприятия Сергей Носов предостерёг своих подчинённых от формального отношения к подготовке к торжеству:

Это не вопрос отчётности о проведённом мероприятии, который уходит дальше в Москву. Мы это делаем по другим соображениям. А особенно — «Бессмертный полк». Не хотелось бы загонять это под бюрократические каноны. Тагильчане всегда выходили по зову сердца. Как администрация, мы должны сделать создать условия для построения и прохождения сказал мэр.

В праздник часть центральных улиц Нижнего Тагила будут перекрыты для движения автотранспорта, однако о том, какие именно, администрация сообщит позднее.