Ракетный комплекс «Ярс» не будет участвовать в Параде Победы в Нижнем Тагиле из-за трамвайных проводов
В этом году в день празднования Великой Победы по Нижнему Тагилу могли бы проехать мобильные ракетные комплексы РС-24 «Ярс». Однако, как оказалось, улицы города не готовы принять таких гостей.
Каждое празднование Дня Победы сопровождается военным парадом. 9 мая начало этого мероприятия планируется на 10 часов. В нём примут участие 12 парадных расчётов и военная техника. 3 единицы техники предоставит «УралВагонЗавод», ещё девять — тагильская ракетная дивизия. Техника от других организаций находится в стадии согласования.
Примечательно, что ракетная дивизия могла предоставить для парада комплекс «Ярс». Об этом упомянул на совещании по подготовке к празднованию 9 мая мэр Сергей Носов:
Ракетная дивизия готова вывести «Ярсы», но они по высоте не проходят под нашими контактными сетями. Их снимать сутки и одевать ещё больше. Поэтому можно сказать спасибо ракетной дивизии, они готовы, и понимают важность и значимость праздника для тагильчан, но они будут представлены своими расчётами охраны. Это тоже не менее зрелищно сказал мэр Нижнего Тагила.
Ориентировочно, прохождение военной техники закончится в 10:45. Сразу после этого на площадь выйдет «Бессмертный полк» и его сопровождение.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru