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Ракетный комплекс «Ярс» не будет участвовать в Параде Победы в Нижнем Тагиле из-за трамвайных проводов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ракетный комплекс «Ярс» не будет участвовать в Параде Победы в Нижнем Тагиле из-за трамвайных проводов

18 апреля 2017, 18:55Свободное времяДенис Таратонов
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