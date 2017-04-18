Ракетный комплекс «Ярс» не будет участвовать в Параде Победы в Нижнем Тагиле из-за трамвайных проводов

Каждое празднование Дня Победы сопровождается военным парадом. 9 мая начало этого мероприятия планируется на 10 часов. В нём примут участие 12 парадных расчётов и военная техника. 3 единицы техники предоставит «УралВагонЗавод», ещё девять — тагильская ракетная дивизия. Техника от других организаций находится в стадии согласования.

Ракетная дивизия готова вывести «Ярсы», но они по высоте не проходят под нашими контактными сетями. Их снимать сутки и одевать ещё больше. Поэтому можно сказать спасибо ракетной дивизии, они готовы, и понимают важность и значимость праздника для тагильчан, но они будут представлены своими расчётами охраны. Это тоже не менее зрелищно сказал мэр Нижнего Тагила.