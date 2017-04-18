Выездная творческая Лаборатория заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В рамках программы в городе заработала выездная творческая Лаборатория. Молодые режиссеры создадут эскизы трех спектаклей и задействуют артистов Нижнетагильского драмтеатра.

Работы будут показаны жителям города, они смогут проголосовать за наиболее интересную постановку. Вместо сцены режиссерами выбраны необычные места – декоративный цех и гардероб. В программе также проведение мастер-классов.

Если проект окажется успешным, то эскизы спектаклей молодых режиссеров доработают и поставят на сцене Нижнетагильского драматического театра.

Фото: Нижнетагильский драматический театр