Выездная творческая Лаборатория заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 апреля 2017, 10:50Свободное время
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В Нижний Тагил приехали три режиссера ради эксперимента. Нижнетагильский драматический театр оказался включенным в программу Министерства культуры России и Государственного Театра Наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках программы в городе заработала выездная творческая Лаборатория. Молодые режиссеры создадут эскизы трех спектаклей и задействуют артистов Нижнетагильского драмтеатра.
Работы будут показаны жителям города, они смогут проголосовать за наиболее интересную постановку. Вместо сцены режиссерами выбраны необычные места – декоративный цех и гардероб. В программе также проведение мастер-классов.
Если проект окажется успешным, то эскизы спектаклей молодых режиссеров доработают и поставят на сцене Нижнетагильского драматического театра.
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Фото: Нижнетагильский драматический театр
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