Елена Ваенга и «Любэ» выступят в Екатеринбурге 9 Мая

Мероприятие пройдет в центре Екатеринбурга – на площади у Театра драмы. Праздничный концерт назван «Победная весна!». Также в программе – выступление байкеров на ретро-мотоциклах. В концерте примут участие местные творческие коллективы и актер «Уральских пельмений» Сергей Исаев.