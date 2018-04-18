Елена Ваенга и «Любэ» выступят в Екатеринбурге 9 Мая
18 апреля, 10:35Свободное время
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В Екатеринбурге 9 Мая состоится концерт, на котором выступят группа «Любэ» и Елена Ваенга.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие пройдет в центре Екатеринбурга – на площади у Театра драмы. Праздничный концерт назван «Победная весна!». Также в программе – выступление байкеров на ретро-мотоциклах. В концерте примут участие местные творческие коллективы и актер «Уральских пельмений» Сергей Исаев.
Праздник стартует в 19.00, в 22.30 состоится традиционный праздничный салют, затем концерт продолжится, пишет ZNAK.
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