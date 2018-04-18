Хороводы, песни и игра в ручеек: пасхальный флешмоб прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пасхальный праздник, в котором поучаствовали дети и взрослые, провели воспитанники православной гимназии №11. Участники мероприятия играли в ручеёк, водили хороводы, пели фольклорные песни.

Чувство радости переполняет, и вообще все такое сплоченное. Это, конечно, объединяет поделился впечатлениями один из участников флешмоба.