Полицейские провели «круглый стол» с подростками из детдома Нижнего Тагила (ФОТО)
18 апреля, 13:05Свободное время
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17 апреля в рамках единого дня профилактики сотрудники полиции встретились с детьми из детского дома.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник полиции ММУ МВД Вячеслав Шведчиков и руководитель подразделения по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева побеседовали с подростками, которые нарушили закон. Большинство из них совершили небольшие кражи из магазинов.
В ходе разговора правоохранители рассказали о примерах, когда воспитанники детских домов добивались поставленных целей и исполняли свои мечты, получали высшее образование и находили себя в разных профессиях.
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Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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