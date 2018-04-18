Тагильчане почтили память усопших в День поминовения (ФОТО)
18 апреля, 09:30Свободное время
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17 апреля в православный праздник поминовения – Радоницу – тагильчане посетили могилы родственников.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из года в год с самого утра тагильчане массово отправляются на городские кладбища.
В этот день горожане использовали общественный транспорт, а также личные автомобили, поэтому на дорогах наблюдался плотный поток авто.
Самый плотный транспортный поток был отмечен в сторону «Центрального». На перекрёстке улице Фрунзе – Космонавтов движение автомобилей регулировали сотрудники ДПС.
Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. Верующим следует не скорбеть о смерти родных, а радоваться, что они вошли в вечную жизнь. Принято в этот день поминать усопших, однако употреблять алкоголь и еду возле могил не приветствуется.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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