Тагильчане почтили память усопших в День поминовения (ФОТО)

Из года в год с самого утра тагильчане массово отправляются на городские кладбища .

В этот день горожане использовали общественный транспорт, а также личные автомобили, поэтому на дорогах наблюдался плотный поток авто.

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. Верующим следует не скорбеть о смерти родных, а радоваться, что они вошли в вечную жизнь. Принято в этот день поминать усопших, однако употреблять алкоголь и еду возле могил не приветствуется.