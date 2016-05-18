В это воскресенье в Нижнем Тагиле состоится «День собачьего счастья» (ФОТО)

В «День собачьего счастья» у нас будет музыка, прогулки с собаками, игры со щенками, приятные сюрпризы для детей. На этот раз запланирован также мастер-класс для посетителей. Ждём всех в гости. Очень хорошо, если посетители принесут какие-то собачьи лакомства, амуницию для животных или продукты рассказала журналисту TagilCity.ru номинант на премию «Человек года-2016», учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», - Диана Гордеева.