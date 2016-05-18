В это воскресенье в Нижнем Тагиле состоится «День собачьего счастья» (ФОТО)
Мероприятие начнётся 22 мая в 13:00 по адресу ул. Фестивальная, 5 Б, в приюте для бездомных животных «Четыре с хвостиком».
В программе мероприятия традиционно будут игры с собаками и щенками.
В «День собачьего счастья» у нас будет музыка, прогулки с собаками, игры со щенками, приятные сюрпризы для детей. На этот раз запланирован также мастер-класс для посетителей. Ждём всех в гости. Очень хорошо, если посетители принесут какие-то собачьи лакомства, амуницию для животных или продукты рассказала журналисту TagilCity.ru номинант на премию «Человек года-2016», учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», - Диана Гордеева.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее подобные мероприятия уже проводились в Нижнем Тагиле. Администрация приюта сообщает, что собаки нуждаются во внимании, потому животные с радостью принимают участие в праздничных забавах.
© Эрик Х., TagilCity.ru