В Нижнем Тагиле появилась аллея в честь 80-летия УВЗ (ФОТО)

Участники субботника очистили от мусора и грязи территорию от новой поликлиники, расположенной на Ленинградском проспекте, до ТЦ «Мегамарт». 40 рябин и 80 берез теперь будут украшать территорию новой аллеи.

Как сообщают в Администрации Дзержинского района, это уже не первый субботник на Вагонке, когда в районе появляются новые зеленые насаждения. Так, 13 мая активисты высадили порядка 50 деревьев и кустарников на Кургане памяти. Еще 62 яблони появятся в конце мая в сквере между домами 89 и 93 по пр. Ленинградский.

Всего этой весной на Вагонке проведено более полутора тысяч субботников, в которых приняли участие почти 10 000 сотрудников предприятий района.