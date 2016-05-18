В Нижнетагильском театре кукол прошел финал конкурса «Золотой ключик» (ФОТО)

Заявки на участие подали порядка 80-ти детских садов. Комиссия выбрала десяток самых ярких и необычных спектаклей. По словам организаторов, сделать это было крайне сложно, ведь все малыши были очень талантливыми.

Некоторые сюжеты постановок юных артистов стали настоящим открытием. Например, 28-й детский сад подготовил спектакль «Вокальная история колокольчика», в основу которого легла малоизвестная легенда о том, как уральская руда превратилась в «звонкий» цветок. Эту историю рассказали на сцене девочка-руда, гномы-горняки, а также токари и металлурги.

Чтобы выйти на профессиональную сцену, малыши готовились как настоящие взрослые актеры: учились держаться перед зрителями, правильно и четко говорить, танцевать и даже артистично плакать.

Спектакль и мастер-класс для участников конкурса подготовила одна из основательниц бэби-театра – заслуженная артистка России Наталья Гаранина из Екатеринбургского театра кукол. Выступление гостьи пришлось по нраву конкурсантам, поэтому было решено включить бэби-театр в репертуар в следующих сезонах.

Обладателями «Золотого ключика» стали воспитанники МАДОУ «Детство» №179. Дошколята представили сказку «Трудолюбивая уточка». Серебряный ключик достался коллективу детского сада №85 и их мюзикл «Разноцветная карусель». А третье место занял спектакль «Федорино горе», который был поставлен в МАДОУ «Радость» №177.

Почетными гостями конкурса стали воспитанники «Начальной школы-детского сада №105 для детей с ограниченными возможностями здоровья». Ребята сыграли на сцене спектакль «Колючка».