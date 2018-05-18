Субботник пройдет в поселке Старатель в Нижнем Тагиле 20 мая
18 мая, 17:05Свободное время
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Жители поселков Старатель и Ключики могут принять участие в субботнике, который пройдет 20 мая.
20 мая в поселке Старатель пройдет субботник. Убрать мусор необходимо на территории от дома по ул. Каспийская, 1а вдоль реки Ключики, лесополосы между посёлками Старатель и Ключики, а также вдоль Свердловского шоссе.
Всем, кто придет на уборку мусора, будут предоставлены перчатки и мешки. Сбор 20 мая у торца дома по ул. Сенная, 1 в 10.00.
Напомним, что 5 мая глава города Нижний Тагил вышел вместе с тагильчанами на субботник в парк «Народный-2».
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