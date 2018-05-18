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Юные тагильчане поздравили полицию с 300-летием при помощи поделок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане поздравили полицию с 300-летием при помощи поделок (ФОТО)

18 мая, 07:05Свободное время
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