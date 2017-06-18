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Дети из нижнетагильского летнего лагеря приняли участие в состязаниях «Веселые старты» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети из нижнетагильского летнего лагеря приняли участие в состязаниях «Веселые старты» (ФОТО)

18 июня 2017, 12:15Свободное время
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