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Учащиеся школы №45 Нижнего Тагила обсудили тему космоса на встрече со специалистом по оптической технике (ФОТО)
Сюжеты:
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Учащиеся школы №45 Нижнего Тагила обсудили тему космоса на встрече со специалистом по оптической технике (ФОТО)

18 июня 2017, 13:55Свободное время
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