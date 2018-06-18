Фотоконкурс «Едем на дрифт» стартует на портале TagilСity

Конкурс пройдет по трем номинациям:

Ретро-автомобиль - категория для автомобилей со стажем и репутацией

Supercar - категория для самых тюнингованных и оригинальных авто

Мотоциклы - спецноминация для почитателей двухколесного драйва

В каждой номинации редакция TagilCity.ru и организаторы мероприятия определят одного победителя, который получит 4 билета на чемпионат по дрифту #DRIFTWARS.

Кроме того, участники, занявшие призовые места в фотоконкурсе, получат возможность принять участие в выставке шоу #DRIFTWARS 2018.

Два участника – победителя приза зрительских симпатий также получат по четыре пригласительных билета на шоу.

1 июля 2018 года пройдет голосование гостей мероприятия, в результате которого будет определен Победитель выставки. Он получит денежный приз в размере 5 000 рублей.