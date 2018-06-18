Фотоконкурс «Едем на дрифт» стартует на портале TagilСity
18 июня, 13:45Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июля 2018 года в Нижнем Тагиле пройдет спортивное мероприятие чемпионат по дрифту #DRIFTWARS. Все жители города приглашаются к участию в фотоконкурсе «Едем на дрифт», подготовленного городским порталом TagilCity.ru и организаторами #DRIFTWARS.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс пройдет по трем номинациям:
- Ретро-автомобиль - категория для автомобилей со стажем и репутацией
- Supercar - категория для самых тюнингованных и оригинальных авто
- Мотоциклы - спецноминация для почитателей двухколесного драйва
В каждой номинации редакция TagilCity.ru и организаторы мероприятия определят одного победителя, который получит 4 билета на чемпионат по дрифту #DRIFTWARS.
Кроме того, участники, занявшие призовые места в фотоконкурсе, получат возможность принять участие в выставке шоу #DRIFTWARS 2018.
Два участника – победителя приза зрительских симпатий также получат по четыре пригласительных билета на шоу.
1 июля 2018 года пройдет голосование гостей мероприятия, в результате которого будет определен Победитель выставки. Он получит денежный приз в размере 5 000 рублей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей