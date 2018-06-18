Тагильские театралы взяли три победы на фестивале «Ирбитские подмостки» (ФОТО)

Нижнетагильский драмтеатр и его актриса Наталия Соничкина накануне взяла первое место в номинации «Лучшая женская роль» на фестивале в Ирбите.

Примите наши поздравления, дорогая Наталия Дмитриевна! Ваша Эльза в спектакле «Земля Эльзы» такая глубокая и трогательная! прокомментировали в драмтеатре.

Театр кукол одержал победу за лучший спектакль для детей, а также за лучший театральный костюм. Жюри высоко оценило спектакль «Дюймовочка», сообщили в пресс-службе Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Фото: пресс-служба Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка