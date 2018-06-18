Юные тагильчане путешествовали по дому Муми-Троллей в городской библиотеке (ФОТО)

Школьники, пришедшие в библиотеку, познакомились с домом Муми-Тролей. Также ребята помогали собирать сказочным героям в путешествие всё необходимое.

Во время экскурсии по дому школьники побывали в каждой из комнат, где для них были подготовлены конкурсы, творческие задания и интересные предложения, рассказали в пресс-службе библиотеки. Также ребята смотрели мультфильмы, снятые по книгам о сказочных существах.