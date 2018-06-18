Юные тагильчане путешествовали по дому Муми-Троллей в городской библиотеке (ФОТО)
18 июня, 08:30Свободное время
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В начале июня в нижнетагильской библиотеке №1 проводилась презентация летней программы чтения «92 страницы лета». В рамках мероприятия в холле учреждения появился необычный экспонат – высотный дом, от которого в небо устремлён воздушный шар.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьники, пришедшие в библиотеку, познакомились с домом Муми-Тролей. Также ребята помогали собирать сказочным героям в путешествие всё необходимое.
Во время экскурсии по дому школьники побывали в каждой из комнат, где для них были подготовлены конкурсы, творческие задания и интересные предложения, рассказали в пресс-службе библиотеки. Также ребята смотрели мультфильмы, снятые по книгам о сказочных существах.
В результате юные читатели собрали для Муми-Троллей набор продуктов, вещи, карту, компас и книжки. На память тагильчание забрали кораблики как символ летнего путешествия.
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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
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