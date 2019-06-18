В Нижнем Тагиле состоялся первый Троицкий молодежный бал

Троицкий бал прошел в ДК НТМК, к участию в нем танцоры готовились более двух месяцев: учили полонез, польку, вальс «Миньон». В процессе репетиций некоторые участники отказались, остались чуть более 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет. На бал пришли также более 50 тагильчан, пожелавших поддержать участников.