В Нижнем Тагиле состоялся первый Троицкий молодежный бал
Сегодня, 09:51Свободное времяФото: АН «Между строк»
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Более 40 человек приняли участие в мероприятии, посвященном православному празднику — Троице, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Троицкий бал прошел в ДК НТМК, к участию в нем танцоры готовились более двух месяцев: учили полонез, польку, вальс «Миньон». В процессе репетиций некоторые участники отказались, остались чуть более 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет. На бал пришли также более 50 тагильчан, пожелавших поддержать участников.
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Мероприятие состояло из трех частей, помимо танцев, участников ждали фуршет, мастер-классы по старинной росписи пряников, выступление хорового коллектива «Классика-Микс». Бал длился 3,5 часа, в конце были выбраны шесть лучших танцоров.
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