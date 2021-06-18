Стриптизер-екатеринбуржец примет участие в КВН за команду из Бишкека

Стриптизер-екатеринбуржец примет участие в КВН за команду из Бишкека
Стриптизер-екатеринбуржец примет участие в КВН за команду из Бишкека
Сегодня, 21:50Свободное времяФото: OLEGAS
Стриптизер-певец из Екатеринбурга OLEGAS примет участие в КВН. Он будет выступать за команду «Азия MIX» из Бишкека, представляющую Киргизию.

Мастер спорта по каратэ, бывший учитель физкультуры OLEGAS работает артистом стриптиза. Редакции TagilCity.ru он рассказал, что в общей сложности были приглашены четыре танцора. В судейский состав входит комик из Екатеринбурга Сергей Светлаков, телеведущий Александр Масляков, певица Пелагея, а также группа «Чайф».

Зал будет практически битком,отметил танцор.

Фото:OLEGAS

Напомним, 4 июня стало известно, что стриптизер из Екатеринбурга написал и готов представить слушателям новую песню. Она посвящена путешествиям на автомобиле и начинается с упоминания Нижнего Тагила.

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