Стриптизер-екатеринбуржец примет участие в КВН за команду из Бишкека

Стриптизер-певец из Екатеринбурга OLEGAS примет участие в КВН. Он будет выступать за команду «Азия MIX» из Бишкека, представляющую Киргизию.

Мастер спорта по каратэ, бывший учитель физкультуры OLEGAS работает артистом стриптиза. Редакции TagilCity.ru он рассказал, что в общей сложности были приглашены четыре танцора. В судейский состав входит комик из Екатеринбурга Сергей Светлаков, телеведущий Александр Масляков, певица Пелагея, а также группа «Чайф». Зал будет практически битком,отметил танцор. Фото: OLEGAS Напомним, 4 июня стало известно, что стриптизер из Екатеринбурга написал и готов представить слушателям новую песню. Она посвящена путешествиям на автомобиле и начинается с упоминания Нижнего Тагила. «Куда едем, бро? В Тагил!»: новую песню написал стриптизер из Екатеринбурга

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