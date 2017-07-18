Первое онлайн реалити-шоу будет запущено в ВКонтакте

Четыре крупнейших паблика соцсети ВК – Палата №6, MDK, Корпорация Зла и Борщ – запускают первое онлайн реалити-шоу. Проект пройдет при поддержке социальной сети ВКонтакте.

Реалити-шоу «Пабличные игры» было анонсировано 15 июля на мероприятии VK Fest в Санкт-Петербурге. Там же было объявлено о начале кастинга на шоу.

В данном онлайн-реалити шоу сразятся участники четырех крупнейших пабликов ВК. В проекте будет участвовать 24 человека, которым предстоит выполнить 24 задания. При этом 100 камер будут показывать участников в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Для того, чтобы стать участником проекта, нужно пройти кастинг с чат-ботом в любом из 4 пабликов. Будущие участники будут выбраны администраторами сообществ. Также в реалити-шоу смогут принять участие и зрители – с помощью пожертвований они смогут влиять на происходящие в шоу события.

Производство шоу занимаются известные компании - это Divico и Mastiff. Последняя является одним из крупнейших производителей реалити-шоу. До этого их проектами были «Топ-модель по-русски», «Каникулы в Мексике» и т.д.

Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдёт в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре (выявлять лица будет детектор) — тем выше его шансы покинуть проект. ВКонтакте помогает сделать шоу более масштабным: обеспечивает информационную поддержку онлайн и оффлайн и привлекает спонсоров, -- отметил пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красников.