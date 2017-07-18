Юные жители Нижнего Тагила побывали в гостях у домовёнка Кузи (ФОТО)

Юные тагильчане узнали про историю появления сказки и цикла мультфильмов по ней. На мастер-классе дети изготовили своих домовят и придумали каждому уникальную историю-сказку. В конце ребята посмотрели мультфильм «Дом для Кузьки», сообщает сайт Центральной городской библиотеки.