Юные жители Нижнего Тагила побывали в гостях у домовёнка Кузи (ФОТО)
18 июля 2017, 21:10Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 июля филиал №3 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила провёл для маленьких читателей мастер-класс в рамках конкурса «В гостях у домовёнка Кузи» и одноимённой книжной выставки.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Юные тагильчане узнали про историю появления сказки и цикла мультфильмов по ней. На мастер-классе дети изготовили своих домовят и придумали каждому уникальную историю-сказку. В конце ребята посмотрели мультфильм «Дом для Кузьки», сообщает сайт Центральной городской библиотеки.
Конкурс «В гостях у домовёнка Кузи», книжная выставка и мастер-класс прошли в рамках программы «Ключ от лета». Следующим мероприятием будет путешествие в Королевство кривых зеркал. Оно пройдёт 10 августа.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 18 июля 2017 г.
© TagilCity.ru
Свердловская областьдетиребенокшкольникишколаконкурсвыставкаобразованиефотомастер-классЦентральная городская библиотекасказка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей