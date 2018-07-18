Автомобильный Крестный ход из Магадана прибудет в Нижний Тагил

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Нижний Тагил в ближайшее время посетят гости из Магаданской области. Участники автомобильного Крестного хода заедут в город после участия в «Царских днях».
Члены магаданского отделения всероссийского общества инвалидов прибудут в Нижний Тагил в составе автомобильного крестного хода. Магаданские гости планируют принять участие в «Царских днях», посвящённых 100-летию со дня расстрела семьи Николая II и направляются в монастырь на Ганиной яме.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
На обратном пути участники автомобильного крёстного хода заедут в наш город, чтобы передать подарки коллегам по всероссийскому обществу инвалидов, сообщает «Тагил-ТВ».
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