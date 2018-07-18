Мобильный пост будет использован для патрулирования мест отдыха тагильчан
Рейды по местам массового отдыха горожан прошли в Нижнем Тагиле. Участники рейда смогли увидеть мобильный спасательный пост, оборудованный необходимыми атрибутами для оказания первой помощи тонущему человеку.
Мобильный спасательный пост, оборудованный необходимыми атрибутами для оказания первой помощи, будет использоваться для патрулирования мест массового отдыха тагильчан. Он был продемонстрирован участникам рейдов. На этом посту будут дежурить водолазы.
Специалисты посетили места у водоемов, которые стали излюбленным местом для отдыха тагильчан: прибрежная зона реки Тагил недалеко от горы Шихан, а также Выйский пруд в районе улицы Верхняя Черепанова.
По сообщению Центра защиты населения, некоторые дети, находясь у воды, не были под присмотром взрослых.
Инспекторы ОДН провели для ребят беседы о правилах безопасного поведения на воде, а взрослым напомнили о том, что небезопасно купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, все отдыхающие были предупреждены о том, что вода в тагильских водоемах не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Специалисты вручили тагильчанам памятки с правилами поведения на воде.