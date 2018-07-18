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Мобильный пост будет использован для патрулирования мест отдыха тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мобильный пост будет использован для патрулирования мест отдыха тагильчан

Сегодня, 22:30Свободное время
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