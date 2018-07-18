"Непробиваемый" Акинфеев появился в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге рядом с зоопарком появился интерактивный арт-объект в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева.
Источник: «Комсомольска правда»
Недалеко от зоопарка в Екатеринбурге уличные художники воссоздали из бумаги фигуру вратаря российской сборной по футболу, который стал героем матча в одной восьмой, когда сборная России победила сборную Испании в серии пенальти.
Каждый прохожий может попробовать забить в ворота «бумажному Акинфееву», для этих целей предусмотрен мяч, закрепленный на леске. Однако леска не достает до асфальта, поэтому забить вратарю невозможно.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Арт-объект выполнен в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей