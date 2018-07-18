Тагильский скульптор победил на конкурсе бетонных скульптур в Братске
Сегодня, 20:30Свободное времяФото: Наталья Ушакова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Скульптор из Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко стал победителем на фестивале бетонных скульптур в Братске. Он создал фигуру мамонтенка из советского мультфильма.
Сюжеты: Нижний Тагил
В фестивале принимали участие 23 скульптора из России и Монголии. Тема конкурса была посвящена сказкам. Время создания скульптур заняло у мастеров почти две недели.
Скульпторы создали фигуры Кощея Бессмертного, Вовки в Тридевятом царстве, Незнайки и героев из мультфильма «Простоквашино».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Победителем конкурса стал тагильчанин Эдуард Пономаренко со скульптурой мамонтенка.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей