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Тагильский скульптор победил на конкурсе бетонных скульптур в Братске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский скульптор победил на конкурсе бетонных скульптур в Братске

Сегодня, 20:30Свободное времяФото: Наталья Ушакова
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