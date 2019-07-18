В Екатеринбурге уличный художник нарисовал «Протест» у Театра драмы
Сегодня, 22:38Свободное времяФото: Фестиваль «Карт-бланш»/ facebook.com/cbfestekb/
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В рамках проходящего в столице Свердловской области партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» художник Александр Гущин нарисовал своё видение майских протестов у Театра драмы, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Изображение появилось поверх тегов безымянных граффитистов на лестнице у Исети. Работу Гущин назвал «Иллюзия протеста», собрать её воедино, со слов автора, можно только в том случае, если вы смотрите на неё с определенной точки. Информация о рисунке появилась в официальной группе фестиваля «Карт-бланш» в Facebook. В чём заключалась идея художника в пресс-службе фестиваля пояснить не смогли.
Ранее в рамках партизанского фестиваля на пустыре на улице Белинского в Екатеринбурге появился арт-объект «Смерть». Надпись была составлена из букв красного цвета, а рядом лежат белые тапочки.
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