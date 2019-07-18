В Екатеринбурге уличный художник нарисовал «Протест» у Театра драмы

Изображение появилось поверх тегов безымянных граффитистов на лестнице у Исети. Работу Гущин назвал «Иллюзия протеста», собрать её воедино, со слов автора, можно только в том случае, если вы смотрите на неё с определенной точки. Информация о рисунке появилась в официальной группе фестиваля «Карт-бланш» в Facebook. В чём заключалась идея художника в пресс-службе фестиваля пояснить не смогли.